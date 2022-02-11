Александр Емельяненко – рэперу Schokk: «Пусть песенками занимается и помалкивает. Нельзя недооценивать карьеру Хабиба»

Российский тяжеловес отреагировал на критику рэпера Schokk в адрес экс-чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова.

«Рэпер Шокк — очевидный дилетант в нашем деле, раз такое говорит. Ему как минимум надо разобраться в весовых категориях. Пусть песенками занимается и помалкивает.

Нельзя недооценивать карьеру Хабиба, он проделал большой путь к тому, что сейчас имеет, завершил карьеру без поражений и успешно занимается бизнесом.

Хотя, на мой взгляд, еще пару-тройку лет Нурмагомедов мог спокойно выступать. Мне кажется, что еще один его бой мы увидим, тем более, он допустил бой с Джейком Полом в своем промоушене. Если Джейк Пол не сможет, я могу его подменить», – сказал Емельяненко.

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