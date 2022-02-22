Дастин Порье: «Мое следующее выступление будет моим лучшим»

Бывший претендент на титул UFC в легком весе Дастин Порье опубликовал тренировочное видео.

«Мое следующее выступление будет моим лучшим. Кто-то сорвет аплодисменты», – написал Порье в инстаграме.

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В прошлом году 33-летний Порье провел три поединка, дважды победив Конора Макгрегора и проиграв чемпиону UFC Чарльзу Оливейре.

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