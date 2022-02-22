Дастин Порье: «Мое следующее выступление будет моим лучшим»

Теги UFC MMA легкий вес (MMA) Дастин Порье Бокс/MMA/UFC

Бывший претендент на титул UFC в легком весе Дастин Порье опубликовал тренировочное видео.

«Мое следующее выступление будет моим лучшим. Кто-то сорвет аплодисменты», – написал Порье в инстаграме.

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Dustin Poirier (@dustinpoirier)

В прошлом году 33-летний Порье провел три поединка, дважды победив Конора Макгрегора и проиграв чемпиону UFC Чарльзу Оливейре.

Нейт Диаз: «Третий бой с Конором? Не сейчас. Я хочу подраться с Порье»

Дастин Порье: «Я больше не буду драться с Конором. Единственная причина, по которой я бы это сделал – деньги»

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные