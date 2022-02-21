Томми Фьюри: «Я бы хотел, чтобы бой с Джейком Полом состоялся в конце года»

Британский полутяжеловес Томми Фьюри (7-0, 4 КО) поделился мыслями о возможном поединке с видеоблогером Джейком Полом.

«Я бы хотел, чтобы бой с Джейком Полом состоялся в конце года. Он знает, что я здесь, я готов драться в любое время, бесчисленное количество раз.

Проблема не во мне. Если бы Пол хотел подраться, он перенес бы поединок. Я хотел бы, чтобы этот бой состоялся в конце 2022 года. Я знаю, что Фрэнк Уоррен все еще пытается связаться с ним и все такое.

Я действительно думаю, что бой все еще состоится, потому что он не дурак. С кем еще он собирается драться? Ему больше не с кем проводить бой. Этот поединок – самый важный бой для него на данный момент, и он это прекрасно знает.

В следующий раз я рассчитываю провести бой в андеркарте Тайсона. Затем мы попытаемся устроить бой в конце года», – сказал Фьюри.

Томми снялся с боя с Джейком Полом из-за травмы. В этом поединке его заменил бывший чемпион UFC Тайрон Вудли, которого Пол нокаутировал в 6-м раунде.

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