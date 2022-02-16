Хабиб про Eagle FC: «Я здесь, чтобы стать лучшим промоутером в мире»

Бывший чемпион UFC в легком весе рассказал об успехе своего промоушена Eagle FC.

«Я занимался этим всю свою жизнь. Я старший в своей команде, и я должен был все брать на себя и контролировать. Даже когда я был активным бойцом, я тренировал, потому что все это мои братья — теперь они борются, а я на пенсии.

И я старше их всех, и я должен давать им советы, я должен учить их, я должен тренировать их, понимаете. Я занимался этим всю свою жизнь. Мой отец был тренером, и я научился у него многому, так что это было не тяжело.

Когда я стал бойцом UFC, я перестал тренировать, потому что мой отец сказал мне сосредоточиться на своей карьере. Теперь, когда я закончил, я просто вернулся. Ничего нового.

Мне помогает бойцовский опыт, потому что я знаю, о чем думают бойцы. Я знаю, что им нужно. Мой бойцовский опыт перешел в промоушен, моя карьера мне очень помогла.

Сейчас я чувствую, что нахожусь на правильном пути, и у меня так много впереди. Каждый день со мной связывается много хороших бойцов, и я очень взволнован тем, что происходит сейчас. Я действительно хочу увидеть, что произойдет в следующем феврале. Я просто хочу посмотреть, что произойдет через год и где мы будем.

Я просто хочу стать лучшим промоутером. Я здесь не для того, чтобы стать третьим или вторым номером. Я здесь, чтобы стать лучшим промоутером в мире. И мы разработали новую систему, – через пару лет, я думаю, люди поймут, кто есть кто», – сказал Нурмагомедов.

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