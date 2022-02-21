Усман Нурмагомедов 25 июня подерется с Майлсом Джури на турнире Bellator

Теги MMA легкий вес (MMA) Bellator Усман Нурмагомедов Бокс/MMA/UFC

Российский легковес Bellator Усман Нурмагомедов узнал имя следующего соперника.

По информации источников, 25 июня россиянин проведет боя с американцем Майлсом Джури.

23-летний Нурмагомедов одержал три победы в Bellator. 33-летний Джури в июне прошлого года проиграл удушением сзади Сидни Аутлоу.

Напомним, Усмана Нурмагомедова и его друга Камала Идрисова арестовали 11 ноября в аэропорту Шереметьево после того, как их машина наехала на сотрудника полиции в Каспийске.

Идрисов был отправлен под домашний арест, а затем в СИЗО до 11 января. Брата Хабиба Нурмагомедова переквалифицировали в свидетеля – на допросе он утверждал, что спал на заднем сиденье после тренировки.

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