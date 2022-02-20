Заур Абдуллаев: «Хэйни, Гарсия – я готов к любым вызовам»

Российский боксер Заур Абдуллаев прокомментировал победу над Хорхе Линаресом.

На турнире RCC Абдуллаев нокаутировал Линареса в 12-м раунде, защитив пояс WBC Silver и завоевав статус обязательного претендента на титул чемпиона в легком весе.

«Для себя я считаю: это не невероятно. Изначально я заходил в ринг, чтобы выиграть у него, независимо — по очкам или по нокаутам. И мне сказали, что в последнем раунде, по мнению двух судей, я проигрываю, поэтому я полностью включился. Но, по мне, я выигрывал бой. Полностью включился, и вот он — результат.

Я чувствовал высокий уровень Линареса, поэтому старался не терять концентрацию. Работал по плану, не отходил от плана. И вот результат.

Хэйни, Гарсия — я готов к любым вызовам. Я хочу большие бои. Надеюсь, что мне еще организуют большие бои. Я очень рад, что привезли легенду в Россию и дали мне такую возможность. И я не стал упускать ее, использовал этот шанс.

Мы сильно готовились к бою, весь фокус, вся подготовка была только выиграть. У меня других вариантов не было. Если бы проиграл, то все — я бы остался на уровне России. На данный момент я могу конкурировать на высоком уровне», – сказал Абдуллаев.

Заур Абдуллаев победил Хорхе Линаресом нокаутом в 12-м раунде