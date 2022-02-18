Артем Лобов объяснил, почему Колби Ковингтону нельзя подниматься в средний вес

Бывший боец UFC Артем Лобов отреагировал на заявление журналиста Шона Шиэна, призвавшего топового полусредневеса подняться в средний дивизион.

Репортер посчитал, что американец сможет доминировать в 84 килограммах, но Лобов привел аргумент, почему этого не случится.

«Вы так думаете, что раз не очень разбираетесь в борьбе. Попробуйте поднимать 10 килограммов в течение двух минут, а затем сделать то же самое с 20 килограммами.

Это должно дать вам представление о том, почему это не может быть хорошим решением для Колби», – написал ирландец российского происхождения в Твиттере.

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