Президент Eagle FC назвал дату боя Александра Шлеменко и Фаридуна Одилова

, президент промоушена Eagle FC, заявил, что поединок между чемпионом в среднем весе Фаридунам Одиловым и запланирован на 2 апреля.

«Понимаем, что Шлеменко мучает старая травма, но он готовится, готов драться. Любой из них может получить травму.

Согласование есть. 2-го апреля в Сочи будет бой Шлеменко – Одилов. Думаю, после этого турнира мы его официально анонсируем. Шлеменко готов драться», – сказал Завуров.

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