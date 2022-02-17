Дариуш снялся с боя против Махачева из-за травмы. Его заменит Бобби Грин

У российского легковеса UFC Ислама Махачева сменился соперник по поединку 26 февраля на 202.

получил травму и не сможет принять участие в поединке. Его заменит Бобби Грин, который встретится с Махачевым в рамках промежуточного веса.

35-летний Грин идет на серии из двух побед: он нокаутировал Эла Яквинту и выиграл Насрата Хакпараста единогласным решением судей на UFC 271.

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