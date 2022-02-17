Кастаньо получил травму. Реванш с Джермеллом Чарло могут перенести

Чемпион WBO в первом среднем весе Брайан Кастаньо (17-0-2, 12 KO) травмировался накануне реванша с обладателем титулов WBC, WBA и IBF Джермеллом Чарло (34-1-1, 18 КО).

ESPN сообщает, что Кастаньо повредил бицепс во время спарринга и не сможет подраться с Чарло 19 марта в Лос-Анджелесе.

Кастаньо травмировался около 10 дней назад и сможет восстановиться через 3-4 недели.

Отмечается, что бой могут не перенести. Есть вероятность, что санкционирующие органы заставят кого-то из боксеров провести обязательную защиту.

Отметим, что обязательным претендентом на титул Кастаньо является Тим Цзю, который должен был подраться против Террелла Гоше в одном карде с ним и Чарло.

В июле этого года боксеры провели первый поединок, который завершился вничью.

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