Чимаев объяснил, зачем показал Тиллу нож на стриме: «Мы шутили с ним, не хотел кого-то пугать»

Полусредневес UFC Хамзат Чимаев прокомментировал инцидент на совместной прямой трансляции с .

Швед чеченского происхождения начал показывать в кадре нож, что некоторые зрители расценили как угрозу в адрес англичанина.

«Там особо такого не было перебора. Я с Дарреном дружу. По-моему, 15 февраля он в Швецию прилетает.

Мы переписываемся в Инстаграме и еще сейчас вместе пытаемся работать, бизнес какой-то свой сделать.

Парень хороший, отличный. Так шутили с ним. Я пугать кого-то не хотел», – объяснил Хамзат.

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