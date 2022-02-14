Фьюри ответил Конору: «Ты просто хулиган, который бьет стариков»

Чемпион мира по боксу в тяжелом весе по версии WBC Тайсон Фьюри ответил на выпад .

Ранее ирландец осудил британца за теплые слова в адрес . Конор назвал Фьюри жополизом в Твиттере, но затем удалил запись.

«Разница между тобой и мной в том, что я не попадаю в неприятности и нравлюсь людям.

А ты просто хулиган, который бьет стариков», – отреагировал Тайсон.

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