Фьюри ответил Конору: «Ты просто хулиган, который бьет стариков»

Чемпион мира по боксу в тяжелом весе по версии WBC Тайсон Фьюри ответил на выпад Конора Макгрегора.
Ранее ирландец осудил британца за теплые слова в адрес Хабиба Нурмагомедова. Конор назвал Фьюри жополизом в Твиттере, но затем удалил запись.
«Разница между тобой и мной в том, что я не попадаю в неприятности и нравлюсь людям.
А ты просто хулиган, который бьет стариков», – отреагировал Тайсон.
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