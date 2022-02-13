39-летняя Роксанн Модаффери объявила об уходе из спорта после 50 боев

Представительница наилегчайшего дивизиона UFC Роксанн Модаффери объявила о завершении карьеры.

Спортсменка участвовала в турнире UFC 271 в Хьюстоне (Техас), проиграв раздельным решением судей Кейси О’Нил.

На счету спортсменки 50 боев в профессиональных ММА, в которых она одержала 28 побед.

В 2017 году Модаффери была участницей первого титульного поединка в истории женского наилегчайшего дивизиона UFC. В том бою Роксанн уступила Никко Монтаньо.

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