43-летний Рикки Хаттон может подраться с 48-летним Марко Антонио Баррерой

43-летний бывший чемпион мира в двух дивизионах Рикки Хаттон (45-3, 32 КО) может вернуться в ринг.

Сообщается, что Хаттон ведет переговоры с 48-летним мексиканцем (67-7, 44 KO), чтобы провести выставочный поединок.

завершил профессиональную карьеру в 2012 году, когда проиграл украинцу Вячеславу Сенченко.

Баррера последний бой провел в 2011 году. В 2021-м он провел два выставочных поединка.

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