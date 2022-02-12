Джермалла Чарло арестовали в Техасе (TMZ Sports)

У чемпиона WBC в среднем весе (34-1-1, 18 КО) снова проблемы с законом.

Издание TMZ Sports сообщает, что вчера, 11 февраля, боксер был арестован в Техасе. Чарло обвиняют в «нападении на члена семьи в связи с предыдущей судимостью».

Арест связан с предполагаемым инцидентом, который произошел 21 сентября 2021 года, когда он «ударил кулаком или схватил» мужчину.

Официальные лица в документах говорят, что мужчина был ранен в предполагаемой ссоре. Они также говорят, что этот человек был членом семьи Чарло.

Джермалл находится под стражей, но может выйти под залог, который установлен в размере 10 тыс. долларов.

В августе 2021 года Чарло был арестован после ссоры с официанткой в одном из баров Сан-Антонио, США. Официантка вручила Джермаллу счет, он передал ей кредитную карту и ID-документ. Девушка не смогла снять деньги и попросила предоставить другое платежное средство.

В начале февраля с Чарло сняли все обвинения в грабеже.

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