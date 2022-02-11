Взвешивание UFC 271: Адесанья и Уиттакер показали одинаковый вес

В Хьюстоне состоялась официальная церемония взвешивания участников турнира UFC 271, который состоится в ночь с 12 на 13 февраля.

В главном событии вечера состоится реванш чемпиона среднего дивизиона Исраэля Адесаньи и Роберта Уиттакера.

Результаты взвешивания:

(83,46 кг) — (83,46 кг);

Деррик Льюис (120,65 кг) — Тай Туиваса (120,2 кг);

Дерек Брансон (84,14 кг) — Джаред Канноньер (83,91 кг);

Кайлер Филлипс (61,69 кг) — Марсело Рохо (61,69 кг);

Насрат Хакпараст (70,76 кг) — Бобби Грин (70,53 кг);

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