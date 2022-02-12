Джо Рогана отстранили от работы на UFC 271

Ведущий комментатор UFC Джо Роган не будет присутствовать на турнире UFC 271, которое состоится в ночь с 12 на 13 февраля.

По словам представителей UFC, Роган отстранен из-за «конфликта в расписании». Его место в команде комментаторов займет бывший чемпион Майкл Биспинг. Он составит компанию Джону Энику и Даниэлю Кормье.

Напомним, Роган оказался в центре расистского скандала после того, как видео с его высказываниями попала в сеть. 56-летний журналист удалил несколько своих подкастов и принес публичные извинения.

Главным событием UFC 271 станет реванш чемпиона среднего дивизиона и .

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