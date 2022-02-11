Камару Усман про бой с Хамзатом Чимаевым: «Все хотят кусочек меня, это нормально»

Чемпион UFC в полусреднем весе Камару Усман прокомментировал вызов шведского бойца чеченского происхождения .

«Нужно преодолеть определенные этапы, чтобы попасть сюда. Пока Чимаев отлично справляется с соперниками, которых ему предоставляют, как только он доберется сюда, мы обсудим бой.

Я чемпион, лучший в мире боец вне зависимости от веса, и я король замка. Все хотят кусочек меня, это нормально. Мне все нравится.

Были времена, когда я только начинал карьеру. Тогда я не мог получить нужные бои – было трудно заставить следующего парня выйти против меня.

Сейчас, когда я на вершине, мне уже не нужно этого делать. Теперь эти парни должны сначала добраться до меня, а затем бросить мне вызов. Когда они придут, я буду ждать их здесь», – сказал Усман.

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