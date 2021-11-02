Дэйна Уайт: «Смотрел бой Канело, сидя у октагона. Поставил на его победу нокаутом 100 тысяч долларов»

Теги UFC суперсредний вес Дэйна Уайт MMA Сауль Альварес бокс Калеб Плант Канело - Плант Бокс/MMA/UFC

Президент UFC Дэйна Уайт признался, что поставил на досрочную победу абсолютного чемпиона мира в суперсреднем весе Сауля Альвареса в бою против экс-чемпиона мира Калеба Планта.

«Смотрел бой Канело сегодня в платной трансляции. Смотрел его бой, сидя у октагона. Мне нравится Канело.

Я поставил на него сегодня. И поэтому смотрел. Сколько? 100 тысяч долларов на его победу нокаутом», – сказал Уайт.

Канело сегодня в Лас-Вегасе нокаутировал Планта в 11-м раунде.

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