Дэйна Уайт: «Смотрел бой Канело, сидя у октагона. Поставил на его победу нокаутом 100 тысяч долларов»

Президент UFC Дэйна Уайт признался, что поставил на досрочную победу абсолютного чемпиона мира в суперсреднем весе Сауля Альвареса в бою против экс-чемпиона мира .

«Смотрел бой Канело сегодня в платной трансляции. Смотрел его бой, сидя у октагона. Мне нравится Канело.

Я поставил на него сегодня. И поэтому смотрел. Сколько? 100 тысяч долларов на его победу нокаутом», – сказал Уайт.

Канело сегодня в Лас-Вегасе нокаутировал Планта в 11-м раунде.

Канело – абсолютный чемпион мира! Забрал последний титул нокаутом, эффектно прикончив Планта