Взвешивание в Лас-Вегасе: Канело перевесил Калеба Планта

В Лас-Вегасе состоялась официальная процедура взвешивания основных участников завтрашнего боксерского шоу.

В главном событии чемпион WBC, WBA и WBO в суперсреднем весе выйдет в ринг против чемпиона IBF в суперсреднем дивизионе Калеба Планта.

Плант потянул на 75,7 кг, тогда как Канело оказался несколько тяжелее – 76,2 кг.

Бой Канело – Плант состоится в ночь на 7 ноября в Лас-Вегасе на арене MGM Grand.

