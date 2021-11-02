Взвешивание в Лас-Вегасе: Канело перевесил Калеба Планта

Теги суперсредний вес Сауль Альварес бокс Калеб Плант Канело - Плант Бокс/MMA/UFC

В Лас-Вегасе состоялась официальная процедура взвешивания основных участников завтрашнего боксерского шоу.

В главном событии чемпион WBC, WBA и WBO в суперсреднем весе Сауль Альварес выйдет в ринг против чемпиона IBF в суперсреднем дивизионе Калеба Планта.

Плант потянул на 75,7 кг, тогда как Канело оказался несколько тяжелее – 76,2 кг.

Бой Канело – Плант состоится в ночь на 7 ноября в Лас-Вегасе на арене MGM Grand.

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