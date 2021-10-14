AMC Fight Nights 105: Минеев против Исмаилова, Юсефи – Вагабов и другие бои в Сочи

Теги MMA средний вес (MMA) AMC Fight Nights Владимир Минеев Магомед Исмаилов Исмаилов - Минеев Бокс/MMA/UFC

Сегодня в Сочи на WOW Arena состоится турнир AMC Fight Nights 105.

В главном событии чемпион промоушена в среднем весе Владимир Минеев (14-1-1) проведет второй поединок против Магомеда Исмаилова (17-2-1).

Другие бои:

Хасан Юсефи (8-3-1) – Вагаб Вагабов (27-1-1).

Мухаммед Эминов (12-1) – Роман Силагадзе (5-1-1).

Давид Бархударян (9-3) – Артур Алибулатов (20-4).

Старт главного карда ожидается к 21:00 по московскому времени. ТВ-трансляцию будут вести телеканалы «Матч ТВ» и «Матч! Боец».

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