Тайсон Фьюри: «Я медведь гризли. Выйду в ринг, чтобы разбить и обезобразить Уайлдера»

Чемпион WBC в тяжелом весе Тайсон Фьюри поделился ожиданиями от предстоящего реванша против экс-чемпиона мира Деонтея Уайлдера.

«Я собираюсь быть медведем, выйду в ринг и буду вести себя как медведь. Я медведь гризли. Я в пустыне Невады и в субботу вечером буду медведем гризли.

Медведи гризли агрессивны и нападают. Ты не можешь скрыться от них, ты не можешь бегать со скоростью 30 миль в час. Они поймают тебя, обезобразят и разобьют, и именно это я собираюсь сделать с Деонтей Уайлдером в субботу ночью», – заявил Фьюри.

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