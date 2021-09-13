«Тяжело видеть, когда оправдывают аборты, убийства и какие-то беспредельные ситуации». Федор Емельяненко о российском обществе

Тяжеловес ММА Федор Емельяненко рассказал о том, что его тревожит в российском обществе.

«Много чего тревожит в российском обществе. Я стараюсь смотреть на все это как верующий христианин. Конечно, тяжело видеть, когда оправдывают аборты, убийства и какие-то беспредельные ситуации.

Когда смотрят на одну ситуацию – одним можно, а другим нельзя. Одному сходит с рук, а другому дают реальный срок за то же действие. Чем дальше, тем больше.

Как международная политика в таких двойных стандартах, так и у нас, в России, это почему-то проявляется все больше. Знаете, чем дальше от Москвы, от больших городов, тем люди попроще, поближе друг к другу.

Примеры двойных стандартов? Да примеры есть, озвучивать неохота. Примеров полно – новости открывайте и читайте. Кто-то назвал так-то, но ничего страшного, это же не в официальной беседе. А потом в другую сторону назвали – и дали реальный срок», – заявил Емельяненко.

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