Федор Емельяненко о бое с братом: «Заблудился Александр. Нашего боя не будет никогда»

Тяжеловес Bellator Федор Емельяненко прокомментировал слова своего брата Александра Емельяненко, который высказал заинтересованность в поединке.
«Заблудился Александр... Заблудился. Мне очень жаль, что так происходит с Александром, но, знаете... Видно, хоть человек и говорит: «Веруйте в Бога», но сам живет совсем без Бога.
Учитывая его слова и поступки в последнее время для меня это не стало неожиданностью.
Знаете, нашего боя никогда не было бы. Его не могло быть в принципе и не будет никогда. Думаю, глупо развивать эту тему», – рассказал Емельяненко.
Следующий бой Федор проведет 23 октября в Москве против Тимоти Джонсона на Bellator 269.
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