Нокаут в поединке Эвандер Холифилд – Витор Белфорт

В Голливуде (штат Флорида, США) состоялось боксерское шоу.

В главном событии бывший чемпион мира в двух дивизионах вышел в ринг против экс-чемпиона в полутяжелом весе .

Белфорт нокаутировал Холифилда в первом раунде.

Vitor Belfort just destroyed Evander Holyfield



We just witnessed elderly abuse on live TV #HolyfieldBelfort #TrillerFightClub pic.twitter.com/2jxTzUF4iq