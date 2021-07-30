Хабиб: «За первый бой мне дали 2000 долларов. В Украине я за пару минут усыпил соперника, забрал деньги и уехал домой»

Экс-чемпион UFC в легком весе вспомнил свой первый профессиональный бой.

«Я помню, что это было в 2008 году. До этого боя я знал, что если я побью этого парня, то сделаю 2000 долларов. 13 лет назад это были очень большие деньги. Особенно для 19 летнего парня.

Отец сказал мне: «Пришло время переходить в профессионалы, у тебя бой через несколько месяцев. Бой будет в другой стране. В Украине».

Мне дали соперника, я посмотрел его бои и я понял, что это легкие деньги для меня. Повторюсь, на то время для меня это были очень большие деньги.

Я еще спросил: «2000 долларов за один бой?». Они ответили: «Да, за один». И я сказал: «Хорошо, давайте сделаем это».

Я финишировал этого парня за пару минут. Усыпил его, забрал деньги и уехал домой», – заявил Нурмагомедов.

13 сентября 2008 года в Полтаве Хабиб победил сабмишеном в первом раунде Вусала Байрамова.

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