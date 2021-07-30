Ринг-герл Арианни Селест – Хабибу: «Ты будешь уважать меня»

Ринг-герл Арианни Селест обратилась к экс-чемпиону UFC Хабибу Нурмагомедову, который раскритиковал работу ринг-герлз.

«Я проработала в этой индустрии 15 лет, и поняла, что в таких случаях проще не переживать.

В течение этих 15-ти лет мы были больше, чем просто девушками в ринге – мы посвятили это время продвижению UFC и проявляли любовь и уважение к нашим преданным фанатам, путешествуя по всему миру и выступая перед ними.

И хотя сейчас мир очень изменился, я чувствую энергию и любовь, когда встречаюсь с аудиторией.

Мне потребовалось 15 лет упорного труда и самоотверженности чтобы:

1) Стать абсолютно независимой обеспеченной женщиной, которая не боится рисковать и строить свое будущее.

2) Инвестировать в недвижимость и стать владелицей трех объектов, причем одного из них в Лос-Анджелесе, что очень недешево.

Ты можешь называть нас бесполезными, но для таких людей, как я, которые работают так тяжело, эти слова не имеют никакого значения.

Моя жизнь слишком хороша, чтобы быть несчастной из-за этого. Я не обязана тебе нравиться, но ты будешь меня уважать!

И последнее, но не менее важное: скажи мне, неужели вам с репортерами больше не о чем поговорить, кроме как о ринг-герлз? Ведь у вас наверняка должно быть что-то лучшее для обсуждения», – заявила Селест.

Ранее Нурмагомедов назвал ринг-герлз «самыми бесполезными людьми в единоборствах».

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