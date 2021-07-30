«Криштиану сказал, что ему скучно в Италии». Хабиб о причине перехода Роналду из «Ювентуса» в «МЮ»

Теги Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду Ювентус UFC MMA легкий вес (MMA) Хабиб Нурмагомедов Бокс/MMA/UFC

Экс-чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал о главной причине перехода нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду из туринского «Ювентуса» в «Манчестер Юнайтед».

«Личные сообщения раскрывать не хочется… Он сказал, что ему скучно в Италии и что он хочет перейти в Англию.

Ну и я тоже не фанат итальянского футбола, а английский могу и не переключать. Любая команда там может дать зрелище», – заявил Нурмагомедов.

Ранее Хабиб сообщил, что знал о переходе Роналду в «МЮ» за месяц до трансфера.

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