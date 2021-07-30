Собчак о словах Хабиба о ринг-герлз: «Это не лидер Талибана. Это уважаемый российский спортсмен, понимать надо»

Журналистка и общественный деятель Ксения Собчак прокомментировала слова экс-чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова о ринг-герлз.

Боец на пресс-конференции заявил: «Ринг-герлз – самые ненужные люди в единоборствах. Я не против женщин. Женщина создана для мужчины. Но всему есть свое место».

«Это не лидер Талибана, посадивший непокрытых афганских женщин под замок, это уважаемый российский спортсмен, понимать надо», – написал Собчак в телеграм-канале.

Недавно исламистское движение «Талибан» (организация признана РФ террористической и является запрещенной на территории страны) захватило Кабул и взяло под контроль почти всю территорию Афганистана.

Во время предыдущего периода правления «Талибана», с 1996 по 2001 год, права женщин были сильно ограничены. В частности, им не разрешалось получать образование, также их заставляли носить бурку, закрывающую все тело.

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