Хабиб про афганцев: «Надеюсь, они меня простят, если я их чем-то обидел»

Бывший чемпион в легком весе прокомментировал отказ говорить о ситуации в Афганистане в прошлом интервью.

18 августа на пресс-конференции Нурмагомедов, отвечая на вопрос про Афганистан, сказал: «Я никакое отношение к этому не имею... И сегодня обсуждать какой-то политический момент, который проходит вообще за тысячи километров от нас, я бы не хотел. Спасибо».

После этого дагестанца в соцсетях раскритиковали болельщики из Афганистана.

«Реакция была на то, что я не хотел политические моменты комментировать. Конечно, реакцию я получил бурную от моих болельщиков, от афганцев. Я пересмотрел свой ответ — думаю, что там было неправильно сказано о том, что то, что творится за тысячи километров меня не касается.

С афганским народом у меня тесные отношения. С 2012-го года я нахожусь в Сан-Хосе, в Калифорнии. Там есть город Фримонт, где живут 150 тысяч афганских семей. Это самая большая комьюнити за пределами Афганистана, у меня там есть друзья.

Разные люди, которые работают на Google и Apple, есть спортсмены и бойцы ММА, владельцы ресторанов — со всеми приходится общаться. У меня очень много друзей, близких людей из Афганистана. Думаю, они неправильно меня поняли. Я лишь не хотел комментировать политическую обстановку. Надеюсь, они меня простят, если я их чем-то обидел. Мне не стыдно перед ними извиняться, любой человек может сделать ошибку. Когда я все это говорил, у меня по-другому все было в голове.

Если прочитать историю, посмотреть, что творилось там последние 120 лет и творится сейчас — за этот народ больно. За них переживаешь, хочется пожелать им всего самого лучшего», – сказал Хабиб.

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