Главный бой турнира лиги Хабиба отменен. Один из бойцов упал с трапа самолета

Поединок турнира EFC 39 между полусредневесом Марсио Сантосом и Фаридуном Одиловым отменен.

Этот поединок должен был возглавить турнир 22 августа в Нижнем Новгороде, однако Сантос упал прямо с трапа самолета в аэропорту места назначения.

Сантос жаловался на плохое самочувствие, в итоге отказавшись проходить официальную процедуру взвешивания.

После этого драться отказался и его соперник. В последнем поединке в мае во Владивостоке Сантос уступил решением судей Александру Шлеменко.

Лигой EFC владеет экс-чемпион UFC в легком весе .

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