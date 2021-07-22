«Легион-Динамо»: «Готовимся принять команду РПЛ вместе с Хабибом»

Теги легкий вес премьер-лига Россия Олимп-II дивизион ФНЛ UFC MMA Хабиб Нурмагомедов Легион-Динамо Бокс/MMA/UFC

Руководство футбольного клуба «Легион-Динамо» из Махачкалы анонсировало подписание профессионального контракта с экс-чемпионом UFC в легком весе Хабибом Нурмагомедовым.

«Наш «Легион» ждет великая битва, для которой нам нужны великие воины. Готовимся принять команду РПЛ вместе с Хабибом», – говорится в сообщении клуба.

 
 
 
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Публикация от Amat Victoria Curam ⚔️🐝 (@fc_legion_05)

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