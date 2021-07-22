«Легион-Динамо»: «Готовимся принять команду РПЛ вместе с Хабибом»

Руководство футбольного клуба «Легион-Динамо» из Махачкалы анонсировало подписание профессионального контракта с экс-чемпионом UFC в легком весе .

«Наш «Легион» ждет великая битва, для которой нам нужны великие воины. Готовимся принять команду РПЛ вместе с Хабибом», – говорится в сообщении клуба.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Amat Victoria Curam ⚔️🐝 (@fc_legion_05)

«Уже вижу Хабиба острым нападающим. Сумму в контракт он может вписать сам». Президент «Легион-Динамо» об экс-бойце UFC

Президент «Легион-Динамо»: «Хабиб приятно удивил своим пониманием футбола и его развития»