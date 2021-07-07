«Я сейчас подойду и сломаю тебе нос, крыса». Конор угрожал журналисту во время пресс-конференции

Экс-чемпион UFC в двух дивизионах ответил угрозой на вопрос одного из журналистов во время пресс-конференции поединка против Дастина Порье.

– Конор, ты выиграл ровно один бой с тех пор, как Барак Обама был президентом США...

– Закрой свой рот или я приду и сломаю тебе нос! Я сейчас подойду и сломаю тебе нос, крыса! Маленькая крыса! Кто-нибудь, втащите ему.

– Тебя отправили туда, где времени не существует шесть месяцев назад. Мы хотим знать, почему кто-то должен ожидать другого результата в субботу?

– Это на один бой больше, чем ты выиграл, засранец! Ты – мелкая вонючка!

Джейк Пол: «Конор окончательно потерялся. Я разоблачу его»

Конор ударил Дастина Порье во время битвы взглядов UFC 264