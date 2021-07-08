UFC 264: Конор получит минимум 3 млн долларов, Порье – 1 млн

Теги UFC MMA легкий вес (MMA) Дастин Порье Конор Макгрегор Конор Макгрегор – Дастин Порье UFC 264 Бокс/MMA/UFC

Стали известны гарантированные гонорары экс-чемпиона UFC в двух дивизионах Конора Макгрегора и Дастина Порье.

Макгрегор заработает минимум 3 миллиона долларов, Порье – один миллион.

Гонорар Конора может составить 10 миллионов за счет отчислений от платной трансляции, а Порье из этих расчетов получит 3 миллиона.

Поединок Макгрегор – Порье состоится в ночь на 11 июля в Лас-Вегасе. 

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