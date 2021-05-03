Боец ММА Штырков о творчестве Моргенштерна: «Это не искусство, а говна кусок»

Боец АСА Иван Штырков прокомментировал критику со стороны бывшего чемпиона Bellator в среднем весе Александра Шлеменко в адрес рэпера Моргенштерна.

«По-моему, Моргенштерн вообще не участвует в этих дебатах. Конечно, Шлеменко точно говорит в плане, что это не наследие, о котором мы говорим.

Я бы не хотел, чтобы в нашей стране была вот такая линия поведения, пропаганды и искусства.

Недавно посмотрел видео с Камилом Гаджиевым. Он сказал интересные вещи, что парень заблудился немножко, но в плане каком? Можно было делать что-то поинтереснее, но без такой похабщины, жути и вообще стрема.

А по его внешнему виду что скажешь? У нас на эстраде есть ребята, которые похуже выглядят. Конечно, это не искусство, а говна кусок. То, что он пропагандирует с помощью своей знаменитости, это тоже не очень хорошо. Но это разрешает ему делать не он сам.

Есть люди, которые должны за этим следить. Они где-то там повыше сидят. Наверное, есть такие вещи, как цензура, еще что-то. Пусть за этим наблюдают люди, которые ответственны за то, чтобы в массы, к детям не проникала такая шняга

Родителям стоит только сказать: вы почаще с детьми своими будьте, прививайте им другие вещи, не давайте им в десять лет интернет, чтобы они такие вещи слушали. И все будет хорошо», – рассказал Штырков.

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