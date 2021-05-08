Менеджер Хабиба: «Джейк Пол выбьет из Конора все дерьмо»

Али Абдель-Азиз, менеджер экс-чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова, прокомментировал возможный поединок по правилам бокса между ютубером Джейком Полом и бывшим чемпионом UFC в двух дивизионах Конором Макгрегором.
«Мне нравится этот пацан Джейк Пол. Почему? Потому что он настоящий. Когда он говорил о жене Конора, то сказал, что Макгрегор говорил о жене Хабиба.
Мне нравится Джейк Пол. Я думаю, что он выбьет все дерьмо из Конора, его друзей по команде.
Также мне нравится его брат – Логан Пол. Они делают что-то из ничего. Даже Майку Тайсону нравятся эти пацаны. Майк – мой друг», – сказал Абдель-Азиз.
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