Менеджер Хабиба: «Джейк Пол выбьет из Конора все дерьмо»

, менеджер экс-чемпиона UFC в легком весе , прокомментировал возможный поединок по правилам бокса между ютубером и бывшим чемпионом в двух дивизионах Конором Макгрегором.

«Мне нравится этот пацан Джейк Пол. Почему? Потому что он настоящий. Когда он говорил о жене Конора, то сказал, что Макгрегор говорил о жене Хабиба.

Мне нравится Джейк Пол. Я думаю, что он выбьет все дерьмо из Конора, его друзей по команде.

Также мне нравится его брат – Логан Пол. Они делают что-то из ничего. Даже Майку Тайсону нравятся эти пацаны. Майк – мой друг», – сказал Абдель-Азиз.

Менеджер Хабиба – Фергюсону: «Надеюсь, ты здоров. Молюсь за тебя»

«О Аллах, дай нам увидеть их мучения». Хабиб и другие бойцы-мусульмане заступились за протестующих палестинцев в Иерусалиме