Тайсон Фьюри: «Бой с Джошуа на 100% состоится 14 августа в Саудовской Аравии»

Чемпион WBC в тяжелом весе подтвердил информацию относительно времени и места поединка против чемпиона WBA, WBO, IBF и IBO Энтони Джошуа.

«У меня для всех вас есть отличные новости. Я только что разговаривал по телефону с принцем Саудовской Аравии Халидом.

Он сказал мне, что этот бой состоится на 100%. 14 августа 2021 года, летнее время.

Все взоры мира будут прикованы к королевству Саудовская Аравия. И я не могу дождаться, повторяю, не могу дождаться, чтобы разбить Энтони Джошуа на самой большой арене всех времен.

Это будет крупнейшее спортивное событие, когда-либо украсившее планету Земля. Не пропустите. Увидимся в Саудовской Аравии», – заявил Фьюри.

Бой Джошуа – Фьюри состоится 14 августа в Саудовской Аравии на специально построенном для этого стадионе