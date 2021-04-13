Бой Джошуа – Фьюри состоится 14 августа в Саудовской Аравии на специально построенном для этого стадионе

Промоутер Эдди Хирн назвал точную дату поединка за звание абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе между британцами и Энтони Джошуа.

Бой состоится 14 августа в Саудовской Аравии. Промотуер Джошуа назвал сделку окончательной, но пока этого не подтвердила сторона Фьюри.

пойдет на войну с Тайсоном Фьюри. У него есть планы полностью уничтожить его. Я верю, что он это сделает.

В Саудовской Аравии хотят построить новый стадион. Думают о варианте в помещении, в августе в 23:00 по местному времени будет около 23 градусов.

Саудиты хотят создать что-то особенное. В прошлый раз они построили стадион для боя Энди Руиса и Джошуа всего за семь недель, и он вмещал 18 тысяч человек. Это будет аналогичная установка», – сказал Хирн.

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