«Не обязательно быть мусульманином, чтобы вступиться за Газу, достаточно быть человеком». Хабиб поддержал палестинцев

Теги UFC MMA легкий вес (MMA) Хабиб Нурмагомедов Бокс/MMA/UFC

Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов поддержал палестинцев из Сектора Газа.

«Не обязательно быть мусульманином, чтобы вступиться за Газу, достаточно быть человеком», – добавил дагестанец фото в инстаграм.

В Восточном Иерусалиме по решению израильского суда выселяют несколько арабских семей, из-за чего начались акции протеста и столкновения с полицией.

 
 
 
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Публикация от Khabib Nurmagomedov (@khabib_nurmagomedov)

Хабиб про столкновения в Иерусалиме и пострадавших палестинцев: «Они вымещали им только за то, что те уверовали в Аллаха»

Хабиб – Дэйне Уайту: «Махачев хочет рыбы. Ты ему в прошлый раз обещал»

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