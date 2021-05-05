«Не обязательно быть мусульманином, чтобы вступиться за Газу, достаточно быть человеком». Хабиб поддержал палестинцев

Бывший чемпион в легком весе поддержал палестинцев из Сектора Газа.

«Не обязательно быть мусульманином, чтобы вступиться за Газу, достаточно быть человеком», – добавил дагестанец фото в инстаграм.

В Восточном Иерусалиме по решению израильского суда выселяют несколько арабских семей, из-за чего начались акции протеста и столкновения с полицией.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Khabib Nurmagomedov (@khabib_nurmagomedov)

Хабиб про столкновения в Иерусалиме и пострадавших палестинцев: «Они вымещали им только за то, что те уверовали в Аллаха»

Хабиб – Дэйне Уайту: «Махачев хочет рыбы. Ты ему в прошлый раз обещал»