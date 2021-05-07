Канело: «Мой план – собрать все пояса в суперсреднем весе. Калеб Плант, я иду за тобой»

Чемпион WBC, WBA и WBO в суперсреднем весе Сауль Альварес бросил вызов чемпиону IBF в суперсреднем весе Калебу Планту.

«Мой план – собрать все пояса в суперсреднем весе.

Калеб Плант, я иду за тобой, мой друг», – сказал Альварес.

В Арлингтоне Альварес нокаутировал экс-чемпиона мира в двух дивизионах Билли Джо Сондерса.

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