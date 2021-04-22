Менеджер Усика: «Теперь Джошуа обязан подраться с Александром»

, менеджер тяжеловеса , прокомментировал новость об отмене боя между чемпионом WBС в тяжелом весе Тайсоном Фьюри и чемпионом WBA, WBO, IBF и IBO в тяжелом дивизионе Энтони Джошуа.

«По сообщению WBN, переговоры о большом бое между Фьюри и Джошуа сорваны.

В этом случае Джошуа обязан подраться с Усиком, он должен провести обязательную защиту титула WBO.

Мы долго этого ждали», – сказал Климас.

Бой Тайсон Фьюри – Энтони Джошуа отменен (World Boxing News)

Первый бой Фьюри – Джошуа состоится в Эр-Рияде в августе. Саудовская Аравия выделит на поединок 150 млн долларов