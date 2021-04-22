Менеджер Усика: «Теперь Джошуа обязан подраться с Александром»

Теги тяжелый вес Александр Усик Тайсон Фьюри Энтони Джошуа Эгис Климас бокс Тайсон Фьюри - Энтони Джошуа Бокс/MMA/UFC

Эгис Климас, менеджер тяжеловеса Александра Усика, прокомментировал новость об отмене боя между чемпионом WBС в тяжелом весе Тайсоном Фьюри и чемпионом WBA, WBO, IBF и IBO в тяжелом дивизионе Энтони Джошуа.

«По сообщению WBN, переговоры о большом бое между Фьюри и Джошуа сорваны.

В этом случае Джошуа обязан подраться с Усиком, он должен провести обязательную защиту титула WBO.

Мы долго этого ждали», – сказал Климас.

Бой Тайсон Фьюри – Энтони Джошуа отменен (World Boxing News)

Первый бой Фьюри – Джошуа состоится в Эр-Рияде в августе. Саудовская Аравия выделит на поединок 150 млн долларов

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья