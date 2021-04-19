Бой Тайсон Фьюри – Энтони Джошуа отменен (World Boxing News)

Поединок между чемпионом WBC в тяжелом весе Тайсоном Фьюри и чемпионом WBA, WBO, IBF и IBO в тяжелом дивизионе Энтони Джошуа отменен.
Об этом, ссылаясь на свои источники, сообщил портал World Boxing News.
Ранее между командами боксеров была достигнута договоренность о проведении двух поединков в 2021 году.
Первый бой был анонсирован на август в Эр-Рияде.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Первый бой Фьюри – Джошуа состоится в Эр-Рияде в августе. Саудовская Аравия выделит на поединок 150 млн долларов
Тайсон Фьюри продолжает подготовку к бою против Энтони Джошуа