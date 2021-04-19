Бой Тайсон Фьюри – Энтони Джошуа отменен (World Boxing News)

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Поединок между чемпионом WBC в тяжелом весе Тайсоном Фьюри и чемпионом WBA, WBO, IBF и IBO в тяжелом дивизионе Энтони Джошуа отменен.

Об этом, ссылаясь на свои источники, сообщил портал World Boxing News.

Ранее между командами боксеров была достигнута договоренность о проведении двух поединков в 2021 году.

Первый бой был анонсирован на август в Эр-Рияде.

 
 
 
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Публикация от WBN – World Boxing News (@worldboxingnews)

Первый бой Фьюри – Джошуа состоится в Эр-Рияде в августе. Саудовская Аравия выделит на поединок 150 млн долларов

Тайсон Фьюри продолжает подготовку к бою против Энтони Джошуа

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