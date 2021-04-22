Глава Федерации бокса Кабардино-Балкарии: «Я не говорил, что бой сына Кадырова был подставным»

Глава Федерации бокса Кабардино-Балкарии Нажмудин Бербеков обвинил СМИ в искажении его слов относительно поединка между сыном главы Чечни Рамзана Кадырова Адамом против Аслана Биттирова.

«Я ранее уже комментировал бой Адама Кадырова и Аслана Биттирова. Хочу еще раз заявить о том, что мои слова извратили СМИ. Я просто в шоке от этой лжи, которую пишут от моего имени.

Я нигде и никогда не говорил, что бой подставной или что на кого-то оказали давление. ⁣⁣⠀

Это детский спорт, в нем всегда останавливают бои в таких случаях, чтобы спортсмен не получил серьезную травму, даже если он при получении удара не опускается на колени или не шатается.

Рекомендую всем ознакомиться с правилами детского бокса, прежде чем разводить шумиху на ровном месте.

Надеюсь на дальнейшее сотрудничество с братской Чеченской Республикой, пусть боксеры в наших республиках будут самыми сильными и непобедимыми», – заявил Бербеков.

Поединок Кадырова и Биттирова состоялся в рамках турнира «Время Легенд 6: Специальная операция».

Во время одного из разменов рефери неожиданно остановил бой и отсчитал нокдаун Биттирову, а его угол выбросил полотенце.

Сын Рамзана Кадырова о спорной победе: «Готов провести повторный бой. Кто сомневается – делайте ставки, я вам покажу»

Объявлен реванш Кадыров – Биттиров. В первом бою сыну главы Чечни присудили победу, когда его начали бить