Хабиб: «Меня больше ничего не мотивирует вернуться»

Экс-чемпион UFC в легком весе еще раз подтвердил, что больше не будет выступать как профессиональный боец.

«Меня больше ничего не мотивирует вернуться. Я больше не буду драться. Мы встречались с Дэйной Уайтом, неоднократно говорили об этом.

Во время последнего нашего совместного ужина он еще раз спросил, вернусь ли я? Я ответил, что ничего не изменилось. Я закончил с боями. У меня нет мотивации», – заявил Нурмагомедов.

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