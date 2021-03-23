Хабиб: «Меня больше ничего не мотивирует вернуться»

Теги UFC MMA легкий вес (MMA) Хабиб Нурмагомедов Бокс/MMA/UFC

Экс-чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов еще раз подтвердил, что больше не будет выступать как профессиональный боец.

«Меня больше ничего не мотивирует вернуться. Я больше не буду драться. Мы встречались с Дэйной Уайтом, неоднократно говорили об этом.

Во время последнего нашего совместного ужина он еще раз спросил, вернусь ли я? Я ответил, что ничего не изменилось. Я закончил с боями. У меня нет мотивации», – заявил Нурмагомедов.

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