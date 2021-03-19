Дэйна Уайт: «Хабиб не хочет, чтобы его мама проходила через то, что прошел его отец»

Теги UFC Дэйна Уайт MMA легкий вес (MMA) Хабиб Нурмагомедов Бокс/MMA/UFC

Президент UFC Дэйна Уайт назвал наиболее вероятную причину ухода из спорта экс-чемпиона промоушена в легком весе Хабиба Нурмагомедова.

«Очень часто ребята возвращаются в бои из-за денег, из-за того, что им нужны деньги.

У Хабиба в ближайшее время нехватки денег точно не будет. Исходя из наших разговоров, я думаю, что он действительно закончил.

Он чувствует, что его бои оказывают серьезное давление на его родителей.

После того, что произошло с его отцом, он не хочет, чтобы его мама проходила через это», – заявил Уайт.

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