Друг семьи Нурмагомедовых: «Хабиб превзойдет Уайта. Ребята в Дагестане усердные и бедные, а Америка уже разбогатела»

Рамазан Рабаданов, комментатор и друг семьи Нурмагомедовых, убежден, что экс-чемпион UFC в легком весе станет более успешным промоутером, чем глава промоушена Дэйна Уайт.

«Благодаря тому, что его отец был деловым человеком и бизнесменом, вскоре он и сам достигнет высот в этой сфере.

У него уже есть свой промоушен, Нурмагомедов увидел более широкую перспективу, чем . Хабиб обязательно превзойдет Дэйну Уайта. У него есть большой регион, который хочет заниматься этим делом.

Ребята там более усердные и бедные, а Америка уже разбогатела. Совсем скоро интерес людей переместится на соревнования Нурмагомедова.

К Хабибу внезапно пришла взрослость. Многие люди даже в 60 лет могут позавидовать самостоятельности Хабиба – он очень быстро прошел этот путь. Еще неизвестно, на чем он остановится.

У него хорошая команда, он умеет делегировать полномочия. Не уверен, что в будущем он будет заниматься только спортом», – сказал Рабаданов.

Тони Фергюсон – Хабибу: «Еще увидимся, жирноголовый»

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