UFC: «Наследие Хабиба будут помнить всегда»

UFC выпустил видеоролик, в котором показал лучшие поединки с участием экс-чемпиона промоушена в легком весе Хабиба Нурмагомедова.
«Он ушел непобежденным, неоспоримым, на первой строчке рейтинга лучших бойцов промоушена.
Наследие Хабиба Нурмагомедова будут помнить всегда», – говорится в сообщении.
Сегодня Нурмагомедов окончательно объявил об уходе из спорта.
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