UFC: «Наследие Хабиба будут помнить всегда»

Теги UFC MMA легкий вес (MMA) Хабиб Нурмагомедов Бокс/MMA/UFC

UFC выпустил видеоролик, в котором показал лучшие поединки с участием экс-чемпиона промоушена в легком весе Хабиба Нурмагомедова.

«Он ушел непобежденным, неоспоримым, на первой строчке рейтинга лучших бойцов промоушена.

Наследие Хабиба Нурмагомедова будут помнить всегда», – говорится в сообщении.

Сегодня Нурмагомедов окончательно объявил об уходе из спорта.

 
 
 
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Публикация от UFC Russia (@ufcrussia)

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