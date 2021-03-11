UFC: «Наследие Хабиба будут помнить всегда»

UFC выпустил видеоролик, в котором показал лучшие поединки с участием экс-чемпиона промоушена в легком весе Хабиба Нурмагомедова.

«Он ушел непобежденным, неоспоримым, на первой строчке рейтинга лучших бойцов промоушена.

Наследие Хабиба Нурмагомедова будут помнить всегда», – говорится в сообщении.

Сегодня Нурмагомедов окончательно объявил об уходе из спорта.

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