Петр Ян: «Я совершил большую ошибку и поплатился за нее»

Теги легчайший вес UFC MMA Петр Ян Алджамейн Стерлинг UFC 259 Бокс/MMA/UFC

Бывший чемпион UFC в легчайшем весе Петр Ян оставил комментарий после поражения Алджамейну Стерлингу на UFC 259.

Яна дисквалифицировали за запрещенный удар в четвертом раунде. Россиянин лишился пояса UFC.

«Приношу свои извинения и желаю скорейшего выздоровления.

Я не собирался использовать незаконный удар, я просто совершил большую ошибку и поплатился за нее», – написал Ян в твиттере.

Петр Ян потерял титул из-за запрещенного удара и дисквалификации, Нуньес уничтожила Андерсон, Адесанья против Блаховича. Эпичный онлайн UFC 259

Видео запрещенного удара Петра Яна в бою со Стерлингом

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