Петр Ян: «Я совершил большую ошибку и поплатился за нее»

Бывший чемпион UFC в легчайшем весе Петр Ян оставил комментарий после поражения на UFC 259.

Яна дисквалифицировали за запрещенный удар в четвертом раунде. Россиянин лишился пояса UFC.

«Приношу свои извинения и желаю скорейшего выздоровления.

Я не собирался использовать незаконный удар, я просто совершил большую ошибку и поплатился за нее», – написал Ян в твиттере.

Петр Ян потерял титул из-за запрещенного удара и дисквалификации, Нуньес уничтожила Андерсон, Адесанья против Блаховича. Эпичный онлайн UFC 259

Видео запрещенного удара Петра Яна в бою со Стерлингом