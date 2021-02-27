Петр Ян: «Я совершил большую ошибку и поплатился за нее»

Бывший чемпион UFC в легчайшем весе Петр Ян оставил комментарий после поражения Алджамейну Стерлингу на UFC 259.
Яна дисквалифицировали за запрещенный удар в четвертом раунде. Россиянин лишился пояса UFC.
«Приношу свои извинения и желаю скорейшего выздоровления.
Я не собирался использовать незаконный удар, я просто совершил большую ошибку и поплатился за нее», – написал Ян в твиттере.
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