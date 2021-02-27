Джо Роган: «Ян нанес нелегальный удар коленом после совета своих угловых»

Комментатор UFC Джо Роган во время интервью с новым чемпионом UFC в легчайшем весе Алджамейном Стерлингом сообщил, что экс-чемпион промоушена нанес запрещенный удар коленом после совета своих угловых.

«Мне сообщили, что Ян нанес этот нелегальный удар после того, как ему дали совет его же угловые», – сказал Роган.

Ян в четвертом раунде нанес нелегальный удар коленом и был дисквалифицирован на UFC 259 .

Ян лишился пояса UFC из-за запрещенного удара. Стерлинг сбросил пояс после объявления чемпионом

Алджамейн Стерлинг: «Не так я хотел стать чемпионом UFC»