Рамзан Кадыров: «Чимаев не уходит. Он остается и будет биться до конца»

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что убедил полусредневеса UFC Хамзата Чимаева передумать завершать карьеру.

«Я сказал ему, что от этой новости расстроился весь чеченский народ. Напомнил Чимаеву , что на его победу возлагает большие надежды вся наша молодежь, которую он вдохновляет, да что говорить – миллионы болельщиков в России и мире!

И если фанатам нужно ждать его возвращения, то все мы с трепетом и терпением будем предвкушать его выход в октагон.

В ближайшее время он прилетит в республику, где закончит курс реабилитации, проведет сборы и начнет тренировки.

А это значит, что Хамзат не уходит, он остается и будет биться до конца! Сердце и тело прошептало «все!», – именно так написал в инстаграм Хамзат.

Но чеченский дух и воля к победе кричат ему «Вперед!». Поэтому я точно знаю, что Хамзат заберет пояс UFC и докажет, что он лучший из лучших! А болельщиков я призываю сделать дуа и попросить у Всевышнего здоровья и скорейшего выздоровления для нашего любимого спортсмена, мусульманина и настоящего къонаха Хамзата Чимаева», – заявил Кадыров.

Дэйна Уайт: «Чимаев – настоящий дикарь. Он никуда не уходит»

Хамзат Чимаев объявил о завершении карьеры